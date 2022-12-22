Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun baba-oğlu benzetmesine ilişkin açıklama

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tahıl ve enerji krizine neden olduğu belirterek başlayan Ömer Çelik, ''Bütün bu durumlarda içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü süreç, Türkiye'yi güçlü bir şekilde ayakta tutmuştur. Güçlü diploması Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi'' derken Avrupa'nın bu süreç içerisinde yeni bir vizyon üretemediğini söyledi. Çelik, Rusya ve Ukrayna savaşında yeni bir bakış açısına ihtiyacın olduğunu da sözlerine ekledi.

''YUNANİSTAN GERİLİMİ ARTIRIYOR''

Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimlere ilişkin de konuşan Çelik, ''Yunanistan'ın tavırları gerilimi daha da artırıyor. Avrupa ise Yunanistan'ın şımarık tavırlarına destek veriyor'' dedi.

TÜRKİYE DOĞALGAZ MERKEZİ OLUYOR

Çelik, Türkiye'nin enerji alanında büyük bir oyuncu olduğunu ve dağıtım merkezi haline geleceğini ifade ederek projenin hayata geçtiği takdirde tüm dünyaya katkı sağlayacağının altını çizdi.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN GERİLİMİ

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilime de değinen Çelik, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Ermenistan'ın gerilimi artıran adımlarından uzak durması gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilime yönelik de ''Kosova güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Avrupa'nın barışa destek veren adımlar atması gerekiyor'' diyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET VE EYT DÜZENLEMESİ



Çelik asgari ücret düzenlemesi ve EYT takvimine ilişkin gelen soruyu şu şekilde yanıtladı:



''Asgari ücretleri vatandaşlarımızı sıkıntılarla baş başa bırakmayacak adımlar atıldı. Ortaya atılan rakamların birileri tarafından suistimal edilmeyeceğini Cumhurbaşkanı'mız belirtmişti. Asgari ücrette gerekirse tekrar bir düzenleme yapılacak. EYT'de araya yılbaşı tatili giriyor ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak.''



6 YAŞINDA 'EVLENDİRME' REZALETİ



6 yaşındaki 'evlendirme' skandalına ilişkin de gelen soruya da güçlü tepki veriklerini ve bu tepkilerin de arkasında olduklarını söyleyen Çelik, ''Bu çirkinlikleri örtbas etmeye çalışanların hesap vermesi gerekiyor. Kimsenin dinimizi bu türlü çirkin davranışlara alet etmemesi gerekiyor. Hiç kimse hakikatin örtbas edileceğine dair şüphe duymasın. Birileri bu yönde açıklamalar yapıyor'' diyerek olaya ilişkin tepkisini ortaya koydu.



İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI POLEMİĞİ



Sözcü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Baba oğul benzetmesi ilişkin de şu şekilde konuştu:



''Kimin kimi sevdiği ya da kimin kimle baba oğul olduğu onları ilgilendirir. Ama burada altılı masanın bütünlük içinde bir kez daha gördük. Bir arabesk film izler gibi izliyoruz. Bu gerçekten çok apolitik ve garip de bir tablo. Tartışmalardan Türkiye için bir vizyon çıkmıyor.

Bir açığı kapatmaya çalıştıkları görülüyor. Birileri CHP Genel Merkezi'ni Saraçhane'ye taşımaya çalıştı. Bir siyasi parti açısından, genel başkanın belediye başkanının miting çağrısını sosyal medyadan öğrenmesi zaten tabloyu ortaya koyuyor. Son derece absürt bir tablo ile karşı karşıyayız. Kendi meselelerini çözemeyenlerin Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olmasının nasıl içi boş olduğu ortaya çıkıyor.''