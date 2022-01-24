Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şunlar:

"Toplantımızı özellikle dijitalin siyasetiyle ilgili ve Metaverse ile ilgili konulara ayırdık. Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak.

Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin İklim Bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda İklim Değişikliği Bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de İklim Bakanlığı kurulmuştur.

Muhalefetin yıllar önce hayata geçmiş yeniliklerden haberleri yok. bırakın vizyon geliştirmeyi var olandan haberleri yok.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Cumhurbaşkanımız krizin hem Ukrayna hem de Rusya tarafına hitap eden bir yaklaşım orataya koyuyor. Haftalardır dünya Ukrayna merkezli krizi konuşuyor. Sadece Türkiye krizin iki tarafına da olumlu irade ortaya koyuyor. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz.

AB, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne öncülük edemiyor. Türkiye AB'ye büyük bir vizyon katabilir, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi AB'nin sırtından yük alabilirdi. Ama değerlendiremediler.

KKTC'de seçimler gerçekleştirdi. Bu KKTC demokrasinin geldiği yeri göstermesi bakımından son derece önemlidir. İşleyen bir demokrasi ile KKTC burada yoluna devam etmektedir.

Diyarbakır anneleri ile ilgili gündemi her zaman takip ediyoruz. Dağ kaçırılan çocukların istatistiklerine baktım. Çoğu 18 yaşından küçük. Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelelerinden biridir. Terörle mücadelemiz en güçlü şekilde, doğrudan taarruzla devam ediyor.

SEDEF KABAŞ'A TEPKİ

Bu en son gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın yaptığı hareket kabul edilemeyecek bir davranış biçimidir. Başlı başına ahlak yoksunluğu, pespayeliktir. Bunun fikir hürriyeti ile ilgisi yoktur. Bugün vatandaşlarımız Türkiye'nin her tarafında bu ahlaksız yaklaşım karşısında suç duyurusunda bulunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı makamına hakarettir. Muhalefet, demokrasi için zorunludur. Keşke kaliteli bir muhalefetimiz olsa. Aynı şeyler sizin genel başkanlarınıza, çalışma kurumlarınıza söylense kabul eder misiniz? AK Parti mücadelesini hukuki olarak sürdürecektir. Hakaret ve nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz."