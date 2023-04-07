Önder Aksakal kimdir? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal kaç yaşında ve nereli?

Önder Aksakal, 1960 yılında Antalya'da doğmuştur. İlk öğrenimini 4. sınıfa kadar Karacasu Geyre Köyü'nde, 5. sınıfı Aydın Gazipaşa İlkokulunda, Ortaokulu İsmet İnönü Ortaokulunda, Lise öğrenimini Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamladı.



1976 yılında Konya DMMA İnşaat Mühendisliği bölümünde Üniversite eğitimine başladı ve Selçuk Üniversitesinden mezun oldu.



1999, 2002 ve 2011 genel seçimlerinde DSP Aydın milletvekili adayı, 2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı oldu. 2003-2004 yılları arasında DSP Aydın İl Başkanı olarak görev yaptı.



25 Temmuz 2004 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan Büyük Kurultay'da Parti Meclisi'ne seçildi. 7., 8. ve 9. Olağan Kurultaylarda bu görevini sürdürdü. 17 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay'da Masum Türker'in Genel Başkan seçilmesinden sonra Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.



6 Haziran 2010 tarihinde yapılan 8. Olağan Kurultay'dan sonra oluşturulan Başkanlık Kurulu'nda yeniden Genel Başkan Yardımcısı oldu ve Örgüt Kurulu Başkanlığı'na atandı.



13 Aralık 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay'da 636 kayıtlı delegeden 357'sinin oy kullandığı üçüncü tur oylamada 247 oy alarak Demokratik Sol Partinin 6. Genel Başkanı seçildi.