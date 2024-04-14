Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. Yarın için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 16 Nisan 2024 Salı Ordu hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.