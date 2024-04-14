Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. Yarın için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 16 Nisan 2024 Salı Ordu hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
16/
13
Yarın
16/
10
Salı
22/
9
Çarşamba
27/
14
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