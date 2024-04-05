Ordu’da çatı katı alevlere teslim oldu

Yangın, Çamurlu Mahallesi Akın Sokak’ta buluna 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

Bina sakinleri tarafından kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katında maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak rapor sonucunda kesinlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.