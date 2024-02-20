Ordu'da cezaevinde yangın: 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da cezaevinde yangın: 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı

'nun Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'nde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü S.E.'nin, koğuştaki yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurum personelinin de yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 27 hükümlüden 16'sı Ünye Devlet Hastanesi, 11'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu'da cezaevinde yangın: 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı - 1

Hükümlülerden 26'sı taburcu edildi, 1'inin tedavisi sürüyor.

Ünye Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...