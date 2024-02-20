Ordu'da cezaevinde yangın: 27 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'nde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü S.E.'nin, koğuştaki yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurum personelinin de yardımıyla yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen 27 hükümlüden 16'sı Ünye Devlet Hastanesi, 11'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hükümlülerden 26'sı taburcu edildi, 1'inin tedavisi sürüyor.
Ünye Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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