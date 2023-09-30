Ortaköy'deki gece kulübünde ilginç turist vurgunu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş Yıldız Mahallesi’nde bulunan "Oasis Clup" isimli iş yerine gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yeri yetkilileri ve çalışanlarının Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş gibi ilçelerde turistlerle tanışıp işletmeye davet ettikleri belirlendi.



Şüphelilerin, iş yerinde çalışan ancak müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınları, turistlerin bulunduğu masalara yönlendirdikleri ve istekleri dışında sürekli alkol servisi yapıldığı da tespit edildi.



250-300 BİN TL ÖDEME



Şüphelilerin bu yol ile mağdurlardan 250-300 bin TL'ye varan tutarlardaki ödemeleri dolandırıcılık veya tehditle zorla aldıkları da ortaya çıktı.



Şüpheliler hakkında geçmiş tarihlerde "güveni kötüye kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldığı ancak eylemlerine devam ettikleri belirlendi.



2022-2023 yılları içerisinde meydana gelen 79 farklı olay incelenerek işletme yetkilileri ve çalışanlarının örgüt hiyerarşisi içerisinde bu suçları işledikleri ancak Temmuz ayında iş yerinin idari işlemlerden dolayı mühürlendiği soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

26 KİŞİ GÖZALTINDA



Olaylara karıştığı tespit edilen 46 şüpheliden 13 yabancı uyruklu kadının yurt dışında olduğu belirlenirken, tespiti yapılan 30 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, Kırklareli, Antalya ve Ağrı’da operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.