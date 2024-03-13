Oruçluyken kan vermek, kan almak orucu bozar mı? (Diyanet'e göre orucu bozan durumlar)

Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca Müslüman oruç tutmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getiren kişiler ise hangi durumlar orucun bozulup bozulmadığını araştırıyor. Peki, oruçluyken kan vermek, kan almak orucu bozar mı?
ORUÇLUYKEN KAN VERMEK, KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?
Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/15).
Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.
KONUYLA İLGİLİ RİVAYETLER
Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivâyet vardır.
Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur” (Ebû Dâvûd, Savm, 28 [2367, 2370-2371]; İbn Mâce, Sıyâm, 18 [1680]) buyurmuştur.
Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivâyet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32 [1938-1939]).
Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi o dönemde hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.
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