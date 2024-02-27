Oscar Ödülleri'ne damga vuracak sahne performansı Barbie yıldızından

2023 yılına damga vuran Barbie filminin yıldızı Ryan Gosling 10 Mart'ta gerçekleşecek Oscar Ödülleri'nde sahne alacak.

Oscar Ödülleri'ne damga vuracak sahne performansı Barbie yıldızından

La La Land, Blade Runner 2049 ve Notebook gibi filmlerle tanınan Ryan Gosling, son olarak Barbie'de "Ken" karakterine hayat verdi. Barbie filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 'ına aday gösterilen Ryan Gosling'in filmde seslendirdiği "I'm Just Ken" şarkısı da "En İyi Orijinal Şarkı" dalında adayı olmuştu.

Ünlü oyuncunun "I'm Just Ken" şarkısını 10 Mart'taki Oscar gecesinde söyleyip söylemeyeceği uzun süre merak konusu olmuştu.

Oscar Ödülleri'ne damga vuracak sahne performansı Barbie yıldızından - 1

Gosling'in Oscar Ödülleri'nde sahne alacağı doğrulandı. ABD'li aktör, “I’m Just Ken” adlı şarkıyı Oscar sahnesinde canlı bir şekilde seslendirecek.

"BARBIE OLMADAN KEN OLMAZ"

Öte yandan bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde Barbie filmi 8 adaylık elde etti. Ancak Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından de yönetmen Greta Gerwig de Oscar'a aday gösterilmemişti.

Bu duruma tepki gösteren Ryan Gosling ise "Barbie olmadan Ken olmaz ve tarih yazan ve tüm dünyanın sevdiği filmin arkasındaki isimler olan Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie olmaz. Onların yetenekleri, cesaretleri ve dehaları olmasaydı filmdeki hiç kimsenin tanınması mümkün olmazdı. Kendi kategorilerinde aday gösterilmedikleri için hayal kırıklığına uğradığımı söylemek hafif kalır" açıklamasını yapmıştı.

OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLAR

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.

2024 OSCAR ADAYLARI 

2024 Oscar adayları açıklandı (96. Oscar Ödülleri)

2024 Oscar adayları açıklandı (96. Oscar Ödülleri)

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