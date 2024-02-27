Oscar Ödülleri'ne damga vuracak sahne performansı Barbie yıldızından

La La Land, Blade Runner 2049 ve Notebook gibi filmlerle tanınan Ryan Gosling, son olarak Barbie'de "Ken" karakterine hayat verdi. Barbie filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Ryan Gosling'in filmde seslendirdiği "I'm Just Ken" şarkısı da "En İyi Orijinal Şarkı" dalında Oscar adayı olmuştu.
Ünlü oyuncunun "I'm Just Ken" şarkısını 10 Mart'taki Oscar gecesinde söyleyip söylemeyeceği uzun süre merak konusu olmuştu.
Gosling'in Oscar Ödülleri'nde sahne alacağı doğrulandı. ABD'li aktör, “I’m Just Ken” adlı şarkıyı Oscar sahnesinde canlı bir şekilde seslendirecek.
"BARBIE OLMADAN KEN OLMAZ"
Öte yandan bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde Barbie filmi 8 adaylık elde etti. Ancak Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie de yönetmen Greta Gerwig de Oscar'a aday gösterilmemişti.
Bu duruma tepki gösteren Ryan Gosling ise "Barbie olmadan Ken olmaz ve tarih yazan ve tüm dünyanın sevdiği filmin arkasındaki isimler olan Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie olmaz. Onların yetenekleri, cesaretleri ve dehaları olmasaydı filmdeki hiç kimsenin tanınması mümkün olmazdı. Kendi kategorilerinde aday gösterilmedikleri için hayal kırıklığına uğradığımı söylemek hafif kalır" açıklamasını yapmıştı.
OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLAR
Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.
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