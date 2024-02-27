Oscar Ödülleri'ne damga vuracak sahne performansı Barbie yıldızından

Gosling'in Oscar Ödülleri'nde sahne alacağı doğrulandı. ABD'li aktör, “I’m Just Ken” adlı şarkıyı Oscar sahnesinde canlı bir şekilde seslendirecek.



"BARBIE OLMADAN KEN OLMAZ"



Öte yandan bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde Barbie filmi 8 adaylık elde etti. Ancak Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie de yönetmen Greta Gerwig de Oscar'a aday gösterilmemişti.



Bu duruma tepki gösteren Ryan Gosling ise "Barbie olmadan Ken olmaz ve tarih yazan ve tüm dünyanın sevdiği filmin arkasındaki isimler olan Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie olmaz. Onların yetenekleri, cesaretleri ve dehaları olmasaydı filmdeki hiç kimsenin tanınması mümkün olmazdı. Kendi kategorilerinde aday gösterilmedikleri için hayal kırıklığına uğradığımı söylemek hafif kalır" açıklamasını yapmıştı.

OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLAR

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.



2024 OSCAR ADAYLARI