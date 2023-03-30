ÖSYM'den deprem bölgesi için YKS kararı

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ÖSYM, deprem bölgesi ile ilgili yeni bir karar aldı.

Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav yapmama kararı değişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'nin 4 ilde yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yıkılan binalar ve diğer binalardaki risk tespit çalışmaları nedeniyle sınav yapmama kararı aldıklarını hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bu süreçte Türkiye'nin istedikleri ilinde sınava girebilme imkanı oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığının bölgede eğitim öğretime tekrar başlamasının ve ÖSYM olarak yaptığımız detaylı incelemenin ardından deprem bölgesindeki 4 ilde tekrar sınav uygulamasına başlamaya karar verdik. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin güvenlik zafiyeti oluşmadan sınavlara girmesini amaçlıyoruz."

İSTEYEN FARKLI İLDE GİREBİLECEK

Bölgedeki kapasitenin üzerinde bir talep olması durumunda isteyen kişilerin daha önce olduğu gibi yine Türkiye'nin istediği yerinde sınava girebileceğini ifade eden Ersoy, can güvenliği riskine ve sınavlarda zafiyete sebep olmadan süreci işleteceklerini bildirdi.

"YOĞUN BAŞVURU VAR"

Sınava yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Bölgede yaşayan bireylerden kendi illerinde sınava girebilmeye yönelik yoğun talep vardı, bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sınav yeri tercih sayısını 2'den 5'e çıkardık. Kişi istediği 5 ili yazabilecek. Adaylar, tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki sınav uygulamaları için yoğun başvuru var. Bazı bölgelerde başvurular kapasitenin iki katına çıkmış durumda, bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir çaba içerisindeyiz."

GÜNCELLEME BUGÜN BAŞLIYOR

Öte yandan, adayların, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sınav giriş yeri tercihlerini bugün sistemin açılmasıyla güncelleyebilecekleri belirtildi.