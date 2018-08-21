Bursa'dan Artvin'e giden Enes Emre Başgöynük yönetimindeki otobüsün motoru, Bursa-Ankara Karayolu Bozüyük Muratdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmındaki yangına müdahale etti.
Araçtan tahliye edilen yolcular, bir süre sonra Bursa'dan gönderilen başka otobüsle Artvin'e gönderildi.
Patlama sesi duyduklarını, ardından otobüsün arkasından duman çıkmaya başladığını anlatan yolcular, şoförün uyarısıyla hemen aracı boşalttıklarını dile getirdi.