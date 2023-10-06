Otogarda "yolcu alma" tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana gelen olayda, Kırıkkale-Ankara seferi yapan iki minibüs firması yetkilileri arasında "yolcu alma" tartışması yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıslar, birbirlerine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı.

Silahlı çatışma sırasında silahtan çıkan kurşun, otogarda bekleyen yolculardan G.P.'nin (56) bacağına isabet etti. Kavgaya karışan şahıslardan R.B. (46) silahla, S.Ç. (34) ise dövülme neticesinde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.