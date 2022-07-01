Otomobil ağaca çarptı: İmam öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Kırklareli'de kaza yapan imam yaşamını yitirdi, eşi ve çocukları yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında Lüleburgaz TEM yolu Akçaköy yakınlarında meydana geldi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy Camisi'nin imamı Taner Şahin Sava yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyeri aşıp, şarampoldeki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü Taner Şahin Sava, eşi Hüsniye Sava ile 2 çocuğu yaralandı.

İmam Taner Şahin Sava

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan sürücü Sava bulunduğu yerden çıkarılarak, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan Taner Şahin Sava, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.