Otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 5 yaralı

Kırıkkale'de Yusuf K. idaresindeki 06 DP 3567 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Delice ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin üzerinde sürüklenen otomobil, köprü direğine çarpıp, asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Barış K, Yılmaz K, Emine K. ve Berat K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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