Otomobil direğe çarptı, 4 günlük bebek öldü

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobilde ağır yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti.

Otomobil direğe çarptı, 4 günlük bebek öldü

Devrekani ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde Müzeyyen Kapıcı (60) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada sürücü Müzeyyen Kapıcı, kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, kızı Fatma Kırdı ile 4 günlük torunu da Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu’da entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 4 günlük ismi konulmayan bebek de yaşam mücadelesini kaybetti.

Bebeğin annesi Fatma Kırdı ise ileri tetkik ve tedavi için Zonguldak’a sevk edildi.

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