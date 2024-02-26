Otomobil köprüden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde Ömer Faruk Yurdakul (68) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü kıyısından uçuruma yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yurdakul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Yurdakul'un cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.