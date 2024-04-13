Otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Can Gizlice (22) idaresindeki otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Eşen mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobildeki Ali Rıza Kayar'ın (24) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Gizlice ile Hasan Göksel (24) hastaneye kaldırıldı.

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