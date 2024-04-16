Otomobil yaya geçidinde çocuğa çarptı

İmam Efendi Bulvarı'nda İ.Y. (19) idaresindeki araç, Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu'nun bulunduğu yaya geçidine geldiğinde yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.E.S.'ye (13) çarptı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.