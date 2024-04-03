imsakiye

Otomobilde sır ölüm

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişi, otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Otomobilde sır ölüm

Üçkuyu köyü Karagöz mevkisinde yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen A.K'nin (43) cenazesi morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...