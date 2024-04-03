Otomobilde sır ölüm

Üçkuyu köyü Karagöz mevkisinde yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen A.K'nin (43) cenazesi morga götürüldü.



Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



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