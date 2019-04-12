Gaziantep'in Nizip ilçesi Saha Mahallesi'nde gerçekleşen ve bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, hareket halinde olan bir otomobilin arka kapısını açan bir kadın kendisini aşağı attı.



Bunun üzerine aracı durduran sürücü, eşi olduğu tahmin edilen kadının arkasından gitti. Kadın ile bir süre konuşan kişi, ardından öfkelenerek vurmaya başladı. Bu sırada araçtan inen başka bir kadın çifte engel olmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

BAGAJDAN DEMİR ÇUBUK ALDI

Aracına yönelen erkek sürücü bagajdan aldığı demir çubukla kadına vurmaya başladı.



Yoldan geçenlerin araya girmesiyle sonlandırılan olayın ardından kadın ve erkek yeniden otomobile binerek yollarına devam etti.

O ANLAR KAMERADA