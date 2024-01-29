Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 67 yaşındaki Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Otomobil sürücüsü Bulut gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.