Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Tahsin Bulut (23) yönetimindeki 16 ES 064 plakalı otomobil, Bakırlı Kavşağı'ndan dönüp, Aydın istikametine seyir halindeyken yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar’ın kullandığı bisiklete çarptı.
Kaçar, otomobilin camına çarptıktan sonra yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarında park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 67 yaşındaki Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Bulut gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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