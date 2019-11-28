Otoyolda lastik değiştirenlere TIR çarptı: 3 ölü

Mersin’de bir TIR yol kenarında lastik değiştirenlere çarptı, 3 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı.
Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi. Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir TIR 4 kişiye çarptı.
Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıl