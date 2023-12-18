Otoyoldaki infazda saldırganlar yakalandı

TEM Otoyolu O-3 Bağlantı Yolu Esenler mevkisinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri yakalandı.



Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde cezaevinden firar eden Ömer Faruk Özçelik’in kullandığı araca, otoyolda seyir halindeyken ateş açılmıştı.



Özçelik, saldırıdan kaçmak için girdiği ağaçlık alanda öldürülmüştü. Özçelik’in yanında bulunan arkadaşı Onurcan Çakır ise yaralanmıştı.



Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda Ahmet Y., Serhat Y., Cengizhan T., Salih S.K., Ömer Ö., Muhammed F.K. ve Samet K.’nın silahlı saldırıya karıştıkları tespit edildi.



Polis ekiplerinin 4 farklı adrese yaptıkları operasyonla bütün şüpheliler gözaltına alındı.



Çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun