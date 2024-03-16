Özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak'ta meydana geldi.



Fatih Y. (48) yönetimindeki özel halk minibüsü, ara sokaktan yola çıkan Nur Melek A.'nın (27) kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Kader B. (43) ve minibüsteki yolculardan Şifanur A. (28) ile 7 aylık oğlu Ali Zeyd A. yaralandı.



Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR



Ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.