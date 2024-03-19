Özel: Sorunları çözmek için sandıkta sarı kart gösterin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmasını Artvin'de sürdürdü.



Ekonomiye yönelik mesajlar veren Özel, "Verin oyu düşürelim mazotu dövizi diyenler 4 liralık mazotu 19 yapmıştı. Bugün 43 lira oldu. İğneden ipliğe her şeye zam gelen süreçteyiz. Hep beraber bu sorunları çözmek için bu iktidara dur demeliyiz." dedi.



Özel, 31 Mart seçimleri için halktan destek istedi.



"1 Nisan'dan önce sarı kartı gösterin." ifadelerini kullanan Özel, "Biz yokuz demenin zamanı geldi. Bunu demeyenlerin bundan sonra acı reçeteyi içeceğinden kemeri bizlerin sıkacağından şüphesi olmasın." dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ



Özel, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerini sürdürürken şu ifadeleri kullandı:



"Korku ittifakı var. Onlardan da ayrılan oldu bizden de oldu. Ne diyoruz canınız sağ olsun. Necmettin Hoca'nın oğlu ayrıldı; şimdi ip cambazı diyor. Kimseyi ezdirmeyiz, karıncanın kardeşi vardır onun da adı CHP'dir."