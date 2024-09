Özel'den İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’ye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.



Birleşmiş Milletler Zirvesi’ne paralel olarak Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’nı New York’ta yapacaklarını söyleyen CHP lideri Özel, “Değişim kurultayımızın son gününde Sosyalist Enternasyonal’in küresel ve yerel sorunlara ilerici çözümler öneren komitesiyle birlikte Ankara Deklarasyonu’nu hazırlamıştık. New York’ta Ankara Deklarasyonu’nu sunacağım.” dedi.



Sosyalist Enternasyonal’in birinci gündem maddesinin İsrail saldırıları olduğunu söyleyen Özel, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin de gündeme geleceğini belirterek, “AB’ye tam üyelik konusunda destek talebimizi ifade deceğiz.” şeklinde konuştu.



“OKULLARIN HAZIR HALE GETİRİLMESİ GEREKİYORDU”



Özel açıklamalarında gündemdeki konulara da değindi. “Okullar hijyen yönünden korkunç durumda.” diyen Özel, “Personel alımı doğrudur ama bunun ağustos ayı içinde yapılıp, 9 Eylül günü okulların öğrencilere hazır hale getirilmesi gerekiyordu.” şeklinde konuştu.



Önümüzdeki hafta öğretmenlerden ve emekli öğretmenlerden oluşacak heyetlerle okulları ziyaret edeceklerini söyleyen Özel, “CHP’li belediyeler temizlik konusunda destek vermeye hazır.” şeklinde konuştu.



İMAMOĞLU’NA HAKARET DAVASI



CHP Genel Başkanı Özel’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davası da soruldu. Partinin bu gündemle bir toplantı yapacağını ifade eden Özel, “Dün akşam kendisiyle bir görüşme yaptım. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Kimse bize olmadık bir davadan cezayı normalleştirmeye çalışmasın.” dedi.



Özel, “Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin Türkiye’ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum.” ifadesini kullandı.