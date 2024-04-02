Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmıyorum

CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, ülke genelinde oyların yüzde 37,7'sini aldı.

Bu sonuçla birinci parti olan CHP, 14'ü büyükşehir 35 belediye kazandı.

"BİZ HATALARIMIZDAN DERS ALDIK, ONLAR TEHLİKE ÇANLARINI GÖREMEDİLER"



Sözcü gazetesine bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sonuçlarını "Biz hatalarımızdan ders aldık, onlar tehlike çanlarını göremediler." diyerek yorumladı.

"ERKEN SEÇİM OLACAKSA BUNA YİNE HALK KARAR VERECEK"



Erken seçim talep etmeyeceklerini söyleyen CHP lideri Özel, şöyle konuştu:

"Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. 'Tek başına yüzde 38 benim oyum' dersek bu kibir olur. Türkiye ittifakının oyu içinde AK Partilisi de var, MHP’lisi de var, DEM’lisi de var. Seçimi kazandıktan sonra 'Bu güvensizlik oyudur, erken seçime gir' dersem bana itimat eden AK Partili ve MHP’lilere haksızlık yapmış olurum."