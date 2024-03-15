Özgür Özel: Eskişehir'i Türkiye değil, dünya konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında partisinin belediye başkan adaylarının, kenti o kentin sakinleriyle, mahalleleri de o mahallelerin meclisleriyle yönetmeyi vadettiğini söyledi.

Özgür Özel, Eskişehir'deki belediye yöneticilerinden, çalışanlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kente her gelişinde Eskişehir belediyeciliğini gördüğünü anlatan Özel, "Burada esas olan şey gönül belediyeciliği. Gelen herkes Ahmet Ataç'tan evladından, kardeşinden, ağabeyinden bahseder gibi bahseder. Kazım Kurt'u öve öve, yere göğe sığdıramaz. Kim geliyorsa Eskişehir'den geldiğinde Yılmaz Büyükerşen'den bahsetmeden, onunla duyduğu gururu ifade etmeden bizim odamızdan ayrılmazlar. Türkiye'nin 81 ilinde anlatıyoruz. Eskişehir'i bugünlere getiren bu kuvvetli ekiple gurur duyuyoruz." diye konuştu.



Özgür Özel, kentte kamu hizmeti yapan belediye başkanları ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünleşmesini gördüklerini ifade etti.



Bu bütünleşmeyi Eskişehirlinin gözünde, gönlünde gördüğünü kaydeden Özel, "Bir gözüm hep Eskişehir'de çünkü burada, bozkırın ortasında bir mucize gerçekleşti. Bugün Eskişehir'i Türkiye değil, dünya konuşuyor. Türkiye değil, dünya gelmek görmek istiyor. Bu yerel yönetim mucizesinin çok önemli bir kilometre taşındayız. Şimdi geliyor bu yerel yönetim mucizesi şöyle bir adım atıyor; tecrübe geçmişteki başarıları bir yere kadar getirirken bir yandan kadrolarını yetiştirdi, CHP'nin en önem verdiği şey gençlerdir, kadınlardır bir cumhuriyet kadınını yetiştirdi şimdi Yılmaz Büyükerşen hoca kendi ekibinden kendi genel sekreterini Eskişehirlilerin takdirleriyle onların onaylarıyla bu mucizevi kent değişimini sürdürmek üzere gözü arkada kalmadan gönül rahatlığı ile Ayşe Ünlüce'ye devrediyor biz de kendisine yolu açık olsun diyoruz.'' ifadelerini kullandı.