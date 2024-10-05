Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden Meclis'te onaylayalım

İstanbul'da Tuzla Belediyesini ziyaret eden Özel, "Sayın Bahçeli ile DEM'in el sıkışması Türkiye'de tansiyonu düşürür. Kutuplaşmayı azaltır" diye konuştu.



CHP tarihinde ilk kez Tuzla Belediyesinin kazanıldığına dikkati çeken Özel, en genç aday olan Bingöl ile gurur duyduklarını dile getirdi.



Bingöl'ün öğrencilere sağladığı desteklerin kıymetli olduğunu söyleyen Özel, "Biraz önce konuştuk, 1-2 hafta içinde Tuzla'da okullarda hiçbir çocuk parasıyla su satın almayacak. Okullara su sebili koyuyor, müthiş bir iş. Bundan sonra da yapılacak bütün olumlu işler için kendisine güç diliyorum, kuvvet diliyorum. Bütün belediye meclisinden destek bekliyoruz ki o desteğin verileceğine de yürekten inanıyorum." diye konuştu.

BEYOĞLU'NDA TACİZ FATİH'TEKİ VAHŞET SORULDU



Daha sonra Bakırköy Belediyesini de ziyaret eden Özel, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu tarafından karşılandı.



Özgür Özel, burada dün Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayı ve Fatih'teki kadın cinayetleriyle ilgili soru üzerine, olayları üzüntüyle takip ettiğini, pek çok katilin cezaevlerine girip çıkarak hapishaneleri mesken tuttuklarını söyledi.



Dün Fatih'te iki kadını öldürdükten sonra intihar eden kişinin defalarca psikolojik tedavi görmüş birisi olduğuna dikkati çeken Özel, devletin bunu yakından takip etmiş olması gerektiğini belirtti.



İstanbul Sözleşmesi'nin kadınları yaşatan ve koruyan bir sözleşme olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:



"'AK Parti döneminde yapılmış bir tane iyi iş var nedir?' deseydiniz 'İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul adıyla bağıtlanıp Meclis'imizden oy birliğiyle geçmesi' derdim. Bir nazar boncuğu vardı. Onu da bir seçim uğruna mahvettiniz ama görünen o ki seçim geçti halen daha bu konuda bir öz eleştiri yapmak yerine hatada ısrar ediyor. Daha doğrusu bunu hata kabul etmiyor. İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatan bir sözleşme. Kadınlar öldürülüyor. İstanbul Sözleşmesi kadınları koruyan bir sözleşme. Kadınlar tacize uğruyorlar, şiddet görüyorlar."

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ YENİDEN MECLİS'TE ONAYLAYALIM"



Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiğini ifade eden Özel, "O sözleşmenin yeniden Meclis'ten oy birliğiyle geçeceği bir zemini yaratmak sizin sorumluluğunuzda. Biz iki elimizi birden kaldırmaya yine hazırız. Varsanız İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden Meclis'te onaylayalım." dedi.



Kanunların yetersiz kaldığını belirten Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul Sözleşmesi'ni gelecek salı TBMM'de hep birlikte yeniden görüşmeyi teklif ettiğini söyledi.



Özel, TBMM açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı DEM Parti'li milletvekilleriyle selamlaşmasının siyasette normalleşme sürecine girildiği şeklinde yorumlanmasına ilişkin şunları ifade etti:



"Siyasette yeni bir dönem başlayacak, başlamayacaktan öte şunu görmek lazım; Bizim normalleşme dediğimiz şey varıp da Erdoğan ile ya da Bahçeli ile bir anlaşma yapmak değil. 22 yıldır bu ülkeyi bu hale getirenlerle bir anlaşma yapacak halimiz yok. Ne yapacağız, biz bu iktidarı ilk seçimde değiştireceğiz. Ama normalleşme, milletin seçtiklerine, milletin hatırına asgari saygıyı göstermek ve gerçek sorunlar konuşulsun diye suni gündemlerden kaçmaktır."



"KUTUPLAŞMA DİKTATÖRLERE YARAR"



Özgür Özel, her partiyle bayramlaşan, bütün liderlerle selamlaşan tek lider olduğunu belirterek, 1 Ekim'de bu konuda bir farklılaşma olduğunu söyledi.



Bundan gayet memnun olduğunu dile getiren Özel, "Sayın Bahçeli ile DEM'in el sıkışması Türkiye'de tansiyonu düşürür. Kutuplaşmayı azaltır. Şunu bilmek lazım. Kutuplaşma diktatörlere yarar. Kutuplaşma tek adamlara yarar. Kutuplaşma sosyal demokratlara ve halkın geniş kesimlerine her zaman zarar verir, zarar verdi. Sözün güçlü olduğu yerde kutuplaşmanın olmaması lazım. Bahçeli DEM'in elini sıktı diye biz ne Bahçeli ile ne Erdoğan ile oturup anayasa yaparız, ne bir başka şey. Bizim de onlara sözümüz belli. Anayasaya uymayanlarla anayasa konuşmuyoruz, konuşmayacağız. Biz kimseyle koalisyon da kurmayacağız ama Türkiye ittifakını büyüteceğiz. Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden iktidar yapacağız."



ERDOĞAN ÇIKSIN HER ŞEYİ ANLATSIN



TBMM'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye toprakları olduğu" şeklindeki açıklamasının ardından kendisinin Meclis'te toplantı yapılması talebinin kabul edildiğinin anımsatılması üzerine Özel, Meclis'in toplanmasını olumlu bulduğunu kaydetti.



Özel, "Ancak o oturuma mutlaka Sayın Erdoğan'ın gelmesi gerekiyor. 'İki bakan yollayayım, onlar bilgi versin.' işin ciddiyetine terstir. Bakanlar da bilgi verebilir. Bu oturumun 15-20 dakika, yarım saat sürme zorunluluğu yok. Bir gün bile sürebilir. İlgili bütün bakanlar bilgi versin ama Erdoğan çıksın ve her şeyi orada anlatsın. Yok yasak savmak için böyle bir oturum olursa bunu çıkar millete ifade ederim." diye konuştu.



Devlet ciddiyetine yakışır bir sunum ve bilgilendirme beklediğini vurgulayan Özel, "O ciddiyete uygun davranacağım. Ciddiyetsiz davranırlarsa elbette kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacaktır ama içerikten milletim adına tatmin olmazsam bunu milletimle paylaşırım. İçeriği paylaşmam ama oradaki kandırmacayı paylaşırım." dedi.