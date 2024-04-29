Özgür Özel’den Bakan Yerlikaya’ya Taksim telefonu

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Taksim Meydanı’nın belirlenen kutlama yerleri ve güzergahları arasında olmadığını söyledi.



Bakan Yerlikaya, “1 Mayıs nedeniyle 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapıldı, bunların tamamına izin vermiştir. İstanbul’da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir.” dedi.



Taksim Meydanı’nın kutlamalara kapatılması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı aradı.



Özel, Yerlikaya ile görüşmesinde Taksim için verilen kararın gözden geçirilmesini istedi.