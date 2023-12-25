Özgür Özel'den Genel Kurulu terk eden Bahçeli'ye yanıt

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinin son gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oturumda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili konuşma yaparken Genel Kurul'dan ayrıldı.



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, "Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.



Bahçeli'nin açıklamalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.



Özel, "Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar hukuki bir kararken yasamanın buna karışıyor olması anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil." dedi.



"Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun. Geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti. Bugün ben de onların grubunun konuşmasını dinleyemedim. Tahmin ediyorum ona yönelik bir yaklaşımda olabilir." değerlendirmesinde bulunan CHP lideri, "Madem ki, sayın Bahçeli, kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır. Biz muhalafete muhalafet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden sürdürelim. MHP'nin tavrıyla ilgili değerlendirmem bununla sınırlı olsun." dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA YANIT VERDİ



Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pist açılışında Erdoğan'ın "İşte bir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor." yanıt veren Özel, "Bu kadar kalpsizlik olur mu? Gövde gösterisi dediğin; bir elini şehitin tabutunun üzerine koyup bir eline mikrofon alıp siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş." dedi.



Şehit ailesinin de protestoları kınadığını dile getiren Özel, şöyle devam etti:



"'Özgür Özel bizim de ailemizin evladı diyor.' Ben Manisa'nın evladıyım. Ne Manisa'da ne 81 ilin herhangi bir yerinde bu tip davranışların yapılmasını doğru bulmam. Bizim elimiz armut toplamaz. Erdoğan’a aynı şekilde cevap mı verelim. Camilerin avluları siyasi protesto mekanlarına dönüşürse, bundan cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacakmış. Biz gençlik kollarımızı götürerek aynı sloganları attıramaz mıyız? Marifet mi bu? Marifet, böyle durumlarda aileyle duygu bağını kurabilmekte; marifet, orada metaneti koruyabilmektir. Tahmin ediyorum; Bahçeli, Erdoğan’ın bu açıklamasını duyduysa, onu da dinlemeye gitmez artık."

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