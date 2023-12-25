Devlet Bahçeli'den bildiri tepkisi | Genel Kurulu terk etti

Siyasette terör saldırılarına karşı ortak bildiri tartışması sürüyor. MHP lideri Bahçeli, bütçe görüşmelerinde son konuşmaların yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nu, sıra DEM Parti'ye gelince terk etti. CHP'yi de takip etmeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum." dedi.

Devlet Bahçeli'den bildiri tepkisi | Genel Kurulu terk etti

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Oturumda 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri takip etmek için Genel Kurul'a geldi.

Bahçeli, oturumda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili konuşma yaparken Genel Kurul'dan ayrıldı. 

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, "Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.

CHP'den ortak bildiri açıklaması

CHP'den ortak bildiri açıklaması

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Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında iki günde 12 asker şehit olmuştu. 

Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de saldırılarla ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. DEM Parti ve CHP ortak bildiriyi imzalamamıştı. CHP, üç grup başkanvekilinin imzasıyla ayrı bir bildiri yayımlamıştı.

AK Parti'den CHP'ye bildiri tepkisi

AK Parti'den CHP'ye bildiri tepkisi

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