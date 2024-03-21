Özgür Özel: Emekçinin hakkını aramak için kavga edeceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere 10 gün kala, seçim meydanları hareketli...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.



Burada yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren Özgür Özel, "Emekçinin hakkını aramak için, emekliler için, yoksullar için, esnaf için, çiftçiler için kavga edeceğiz. Bizimle birlikte meydanlara gelecek misiniz? Emekliler ne kadar maaş alıyor? 10 bin lira. Emekliler, Türkiye'de 16,5 milyon kişi ve en büyük ızdırabı çekenler. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bu iktidar, geldiğinden bugüne ama bir sefer değil, her ay 1 çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetmektedir. Emekliler yağmur altında, o şemsiyelerinizin altında size sesleniyorum. Siz, bu 5,5 çeyrek altını kaybettiğiniz yerde arayacak mısınız? Siz onu bir seçim sandığında kaybettiniz. Şimdi önünüzdeki ilk seçim sandığında 31 Mart günü, emekliler sandıkta bunun hesabını sormaya var mıyız?" dedi.



Emeklilerin daha önce bayram ikramiyesi olarak 1000 TL aldığını söyleyen Özel şöyle devam etti:

''Ekonominin yüzde 4,5 büyüdüğünü söyleyenler, 'Emekliler halinden memnun' diyenler, 'Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor' diyenler bu sesi duyun. Bakın emekliler 2018 yılında bayramda, 1000 lira emekli ikramiyesi alıyorlardı. O 1000 lira o gün tam 24 kilo kıyma alıyordu. Bu bayram 3 bin lira emekli ikramiyesi yatacak ve o parayla bugün sadece 6 kilo kıyma alınabiliyor. Ramazan, mübarek gün. Sadece emekli ikramiyeniz üzerinden 18 kilo kıymayı sofradan, dolaptan, mutfaktan, evladınızın, torununuzun kursağından eksilten bir yönetimle, bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunun hesabını bu iktidardan, bu seçimde sormaya var mıyız?"

