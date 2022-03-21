Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayanı serbest bırakan hakim ve savcı için karar

HSK İkinci Dairesi, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.03.2022 - 13:46

Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayanı serbest bırakan hakim ve savcı için karar

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Adalet Bakanı , boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme izni verdi.

Bunun üzerine HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Özlem Ağ, merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

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