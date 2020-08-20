Pakistanlı tacizciyi linçten polis kurtardı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü iddiaya göre 35 yaşındaki Pakistan uyruklu Faher Z. parkta tanıştığı 17 yaşındaki gençten kendisine iş bulma konusunda yardımcı olmasını istedi.



Bir süre sohbet ettikten sonra ikili telefon numaralarını birbirlerine verdi. Akşam saatlerinde genci arayan Faher Z. gençle buluşup bir süre sohbet etti.



Pakistanlı Faher Z. gence bir şey göstereceğini söyleyip bir apartman girişinde elle taciz etmeye başladı.

Genç olay yerinden kaçıp arkadaşlarına haber verdi. 2 gün sonra tacizciyi yolda gören genç ve yanındakiler zanlıyı dövmeye başladı.



Mahallelinin elinden zanlıyı polis kurtardı. Adliyeye sevk edilen Pakistanlı tacizci tutuklandı.

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