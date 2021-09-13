Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 25 lira

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan tekneler ilk günleri genellikle bol istavrit avlarken, palamut pek görülmemişti. Tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanırken Trabzon’da palamudun genellikle Sinop taraflarından geldiği belirtildi.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, palamudun tanesini 20-25 TL’den sattıklarını ifade ederek “Palamut şu anda az geliyor. Fiyatı 20-25 TL arasında değişiyor. Bundan sonra daha çok gelecek diye tahmin ediyoruz. İlk kez palamut bugün tezgahlarda yerini aldı. Genellikle Sinop tarafından geliyor. Vatandaş şu anda palamudu pahalı buluyor, ucuz arıyor. İstavrit 12,5-15 TL, mezgit biraz pahalı 40-50 TL, çupra, levrek 40-60 TL arasında. Sezondan umutluyuz” dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise bu sezon palamudun geç geldiğini belirterek şunları söyledi:

”Şu anda 500 gramlık palamutların tanesini 25 TL’den satıyoruz. Artık palamut gelmeye başladı. Sinop tarafından geliyor. Şu anda balığa talep var bol miktarda istavrit geliyor palamutta gelmeye başladı. Bu sezon çinekop, lüfer de bol olacağını tahmin ediyoruz. İstavrit’in kilosu 15 TL, Çinekop 40 TL civarında, mezgit 40-50 TL, kaya levreği 70 TL. Bu sezon palamut olacak gibi görünüyor hamsi de gelmeye başladı. Palamut ilk kez bu kadar geç geldi. Havalar şu an sıcak deniz soğuk olursa balık daha çok olur.”