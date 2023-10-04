Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü

Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum şehir merkezine dün gece yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı.

En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği Dağı'nın zirvesi ise akşam saatlerinde beyaza büründü.

Havaların soğumaya başlamasıyla deniz seviyesinden 3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken'in yavaş yavaş beyaz gelinliğini giyinmeye başladığını söyleyen Gözde Akkaya, "Son birkaç gündür havalar yağışlı ve soğuk. Bu nedenle gece Palandöken'in zirsevine kar yağmış. Dağın zirvesindeki sis çekilince kar kendini gösterdi. Zaten biz de kışlıkları giyinmeye başladık. Meteoroloji önümüzdeki günlerde havaların açacağını söyloyor. Kent merkezi yeşil, Palandöken ise beyaz. Manzara çok güzel." diye konuştu.

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