Para isteme mevzusu kanlı bitti

Çorum'un Alaca ilçesinde iki grup arasında para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Para isteme mevzusu kanlı bitti

Yıldızhan Mahallesi'nde S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) sokakta yürüyerek evlerine giderken, B.D. (17) ve A.T. (17) önlerini keserek sigara ve para istedi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) yanlarında bulundurdukları bıçakla B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kaçan zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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