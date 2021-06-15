Para vermeyen anne ve babasını öldürdü

Balıkesir'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir genç, para istediği annesini ve babasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen genç tutuklandı.

DHA 15.06.2021 - 12:25

Para vermeyen anne ve babasını öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mert Diplen (20), para istediği annesi Sevgi (46) ve babası Şenol Diplen'i (47) çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdü.

35 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Olay, gece yarısı Cennetayağı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen, iddiaya göre annesi Sevgi Diplen ve babası Şenol Diplen'den para istedi.

Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı.

Sevgi ve Şenol Diplen kanlar içinde yere yığılırken, evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese giden sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen'in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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