Paraşütçünün düşme anı kamerada

Kayseri'nin Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile uçuş yapan bir kişi, iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, paraşütçünün düşme anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, paraşütçünün iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştüğü anlar yer aldı.