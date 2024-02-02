Park halindeki cipte başlayan yangın önündeki otomobile sıçradı

"DEVRİYE ATAN POLİSLER FARK ETTİ"



Otomobil sahibi Kerim Eraslan, "Biz uyuyorduk çevik kuvvet çok yakın olduğu için büyük ihtimalle devriye atan polisler fark etti. Polis megafonlarla mahalle sakinlerine seslendi. Bu şekilde duyduk, uyandık. Yani kundaklama mı normal bir yanma mı bilmiyoruz. Çok fazla araba olduğu için sokaklar da dar olduğu için bu arabalar yanıyor. Benim arabama da sıçramış oldu. Geçmiş olsun diyelim" dedi.