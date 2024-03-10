Park yerine kızdı, kurşun yağdırdı

Burdur'da 71 yaşındaki bir kişi, park yeri yüzünden sinirlendiği komşusunun aracına kurşun yağdırdı.
Olay, Merkez Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi kesişiminde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
İddialara göre otomobiliyle caddeye gelen N.D. (71) karşı apartmanda oturan Gökhan Güler'e ait otomobilin çöp konteynerinin yerine park edilip konteynerin de başka bir tarafa alındığını görünce sinirlendi.
Bunun üzerine otomobilinden inen N.D. bagajda bulunan ruhsatsız av tüfeğini çıkararak Güler'in otomobiline 7 el ateş etti.
O sırada bölgede devriye görevinde olan ve silah seslerini duyan bekçiler olay yerine gelerek N.D.’yi etkisiz hale getirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde ve saçmaların zarar verdiği otomobil üzerinde inceleme yaparken N.D., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
"OLAY ANINDA ARAÇ İÇERİSİNDE OLABİLİRDİK, ŞİKAYETÇİYİM"
Olay anında evinde olan ve silah sesleri üzerine çıkıp baktığında aracının zarar gördüğünü fark eden Gökhan Güler, “Şahsı kesinlikle tanımıyorum. Hiçbir husumetim de yok ama gecenin bir vakti 7 el ateş etmiş, aracıma sıkmış. Aracımın kapısında, camında, önünde kurşun izleri var. Şahıstan şikayetçiyim çünkü küçük bir çocuğum var, ailem var, sorumlu olduğum kişiler var. İçinde biz de olabilirdik, farklı şeylerde olabilirdi. Ben aracımı evimin altına park etmiştim.'' diye konuştu.
Ayrıca Güler, araçlarını park ettiklerinde oranın boş olduğunu kendilerinin çöp konteynerini oynatmadıklarını dile getirdi.
Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe polis ekipleri tarafından el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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