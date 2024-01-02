Parkta yürüyüş yaparken yere yığıldı: 4 saat sonra ölü olarak bulundu

YERE DÜŞTÜKTEN 4 SAAT SONRA İHBAR YAPILDI



Parkta bulunan güvenlik kameraları incelendiğinde Mustafa Akıncı'nın saat 16.10'da parka geldiği ve yürüyüş yaptığı sırada yere yığıldığı görüldü. Çağrı merkezine ihbarın ise saat 20.00'de yapıldığı saptandı. Akıncı’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Akıncı’nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.