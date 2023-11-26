Pasaport ve ehliyet harcı ne kadar olacak? Telefon IMEI kayıt ücreti kaç TL olacak?

Enflasyon rakamlarının açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. İşte, güncel 2024 harç ve ceza miktarları...



PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?



Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.



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EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?



Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.



TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.



ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?



Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.