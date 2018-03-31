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Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Ankara'da yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan tır şoförü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine seyreden Mehmet Kara idaresindeki oksijen tüpü yüklü TIR'ın lastiği patladı.

TIR'ı yol kenarına çeken Kara, patlayan lastiği onarmaya başladı. Bu sırada, Ali Lökcü idaresindeki otomobil, yol kenarındaki Mehmet Kara'ya çarptı.

Otomobil ile tır arasında sıkışan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracından inip yaya olarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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