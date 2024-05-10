Patronunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya kır mevkisinde Mehmet Akşit adlı çiftçi, yanında çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen şahısla iş konusunda tartıştı.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN KİŞİNİN İSMİNİ EŞİNE SÖYLEDİ



Akşit traktör ile tarlasını sürdüğü sırada yanında çalışan şahısın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı olarak çiftlik evine giderek kendisini bıçaklayan kişinin ismini eşine söyledi. Bu sırada aile üyeleri 112 Acil servisi arayarak yardım istedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akşit yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.



KAÇAN ŞAHIS DAĞLIK ALANDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şahıs jandarmanın dron ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.