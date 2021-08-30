Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, uzman çavuş 10 Ağustos'ta Pençe-Kaplan Operasyonu'nda roket saldırısı sonucu yaralanmıştı.



Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Şebelek, dün saat 19.30'da şehit oldu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şehidin naaşının bugün öğleden sonra Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Trabzon'a uğurlanacağı ve 31 Ağustos 2021 Salı günü öğle namazı sonrası memleketi olan Arsin ilçesinde Merkez Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçenin Fındıklı mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.