Pençe-Kilit bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pençe-Kilit bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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