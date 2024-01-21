Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde de PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çelikten perçeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor." denildi.

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Bafdik bölgelerinde tespit edilen 7 terörist de etkisiz hale getirildi.

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