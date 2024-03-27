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Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e çıktı.

Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Her nerede olursa olsun, örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

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